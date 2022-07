Arthur Virgílio relembra amizade com mestre Osvaldo Alves, vítima de câncer

Manaus/AM - O pré-candidato ao Senado, Arthur Virgílio Neto (PSDB), lamentou, nesta segunda-feira (18), a morte do mestre de Jiu-Jítsu no Amazonas, Osvaldo Alves, de 83 anos, devido a complicações de um câncer de próstata. O ex-prefeito relembrou a amizade que cultivou durante 63 anos com o precursor das artes marciais no estado.

"Eu quero que você, Osvaldo, leve os nossos melhores momentos. Eu não vou esquecer nunca daquilo que me ensinou, do que me mostrou, e nem vou esquecer do amor que eu sinto que você tinha sinceramente por mim. Porque eu tinha um amor muito sincero por você. Vá para a eternidade. Deus vai saber reconhecer o teu valor. Deus vai te acompanhar sempre. Te acompanhou, eu tenho certeza, em todos os momentos, vai te acompanhar sempre. Um grande beijo pra você, meu sensei. Oss", disse Arthur emocionado.

Osvaldo estava internado em um hospital do Rio de Janeiro. Ele era faixa vermelha 9º Dan e ficou conhecido como a 'enciclopédia' da arte suave.