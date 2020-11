Arsepam e Polícia Militar fazem fiscalização de superlotação em embarcações

Manaus/AM - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado Amazonas (Arsepam) intensificou, desde terça-feira (10), as abordagens no transporte hidroviário intermunicipal de passageiros. A agência realiza esta fiscalização para averiguar o cumprimento das regras contra a covid-19 e conta com a parceria da Polícia Militar.

Ao todo, 20 autos foram emitidos. A maioria relacionado à ausência de distanciamento social e a lotação de passageiros acima da capacidade permitida (em 40%, para ferry boats e navios motores, e em 60% para lanchas rápidas).

Desde a publicação do primeiro decreto estadual, em março, que restringiu o serviço fluvial, a Arsepam já realizou mais de cinco mil fiscalizações. Cerca de 100 irregularidades foram contabilizadas e resultaram na aplicação de quase 40 multas de até R$ 10 mil.

Eleições 2020

Com o possível aumento no fluxo de passageiros durante a semana que antecede a eleiçã para prefeitos e vereadores, a Arsepam intensificou também as ações de conscientização da população. A agência alerta usuários do transporte para que priorizem as embarcações que estão cumprindo as regras contra a disseminação do novo coronavírus, tanto para resguardar a saúde de todos como também para evitar possíveis imprevistos durante a viagem, visto que, a Capitania dos Portos também fiscaliza as embarcações já em trajeto.