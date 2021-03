Arquidiocese anuncia retorno das missas presencias em Manaus

As celebrações de Exéquias também voltam a ser permitidas, respeitando as normas sanitarias de segurança.

Manaus/AM - A Arquidiocese de Manaus anunciou que as missas presencais retornam neste sábado (13). Em carta dirigida aos padres e fiéis, publicada no Instagram, o arcebispo metropolitano Dom Leonardo Steiner, deu orientações para um retorno seguro.

