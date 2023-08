Ariranha resgatada sai de Manaus para conservação da espécie em São Paulo

Manaus/AM - Um macho de ariranha (Pteronura brasiliensis) foi transportado gratuitamente de Manaus para São Paulo/Guarulhos pelo programa Avião Solidário da Latam, na última quarta-feira (23).

A ariranha foi resgatada em maio deste ano no município de Uarini, interior do Amazonas, e encaminhada para cuidados dos profissionais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus. Por se tratar de uma espécie ameaçada de extinção, os veterinários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em conjunto com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), decidiram que o seu melhor destino seria o Parque Ecológico de Americana, interior paulista.

O Parque Ecológico de Americana possui experiência e estrutura para receber, conservar e parear a espécie. O transporte de Manaus para São Paulo também atende à estratégia dos Programas de Cativeiro Oficiais, coordenados pelo ICMBio e pela AZAB, para organizar o manejo de espécies, orientar as melhores destinações e pareamentos, além de traçar um planejamento de longo prazo.

A ariranha, que ainda não tem nome, está sendo preparada para integrar um programa de reprodução em cativeiro. A espécie é considerada ameaçada de extinção devido à caça, à perda de habitat e à contaminação por agrotóxicos.