Arena da Amazônia é aprovada e pode sediar Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa

Manaus/AM - A Arena da Amazônia recebeu aval da Conmebol para receber partida do Brasil válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, ainda neste ano. De acordo com informação da CNN, o jogo entre Brasil e Argentina pode acontecer em Manaus.

O gerente de competições de seleções da confederação sul-americana, Felipe Restrepo Orozco, realizou vistoria na Arena da Amazônia no final de junho e aprovou a realização de partida da Conmebol no local.

A expectativa da Arena da Amazônia ser palco do clássico Brasil e Argentina é por conta do planejamento da CBF de otimizar a logística da Seleção durante as Eliminatórias, para evitar longas viagens. Por isso, Manaus deve receber partida da seleção quando o Brasil realizar jogo fora de casa contra países próximos da região Norte.

Em novembro, o Brasil vai até a Colômbia, e na sequência haverá o jogo contra a Argentina, com a Arena da Amazônia se tornando favorita para sediar a partida, prevista para ser realizada no dia 21.

Manaus também pode ser escolhida para a partida do Brasil contra a Bolívia, no dia 7 de setembro, mas de acordo com a CNN, Belém é favorita para realizar o jogo no Mangueirão. Após a partida, o Brasil vai viajar para enfrentar o Peru.

A Conmebol deve divulgar em breve a tabela detalhada das Eliminatórias.