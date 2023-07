Arena Amadeu Teixeira recebe Feira de Produtos Regionais em Manaus

Manaus/AM - A população que gosta de produtos de qualidade com preços que cabem no bolso vai poder aproveitar neste mês a 4ª edição da Feira de Produtos Regionais no estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-sul de Manaus.

A feira acontece todas às sextas-feiras, das 15h às 19h. No local, os consumidores poderão adquirir produtos regionais como frutas, legumes e verduras, incluindo hortaliças, laticínios, peixe, farinha, artesanato e plantas ornamentais e medicinais. A estrutura conta com 40 feirantes da capital e do estado, em um espaço de 600 metros quadrados.

Feira orgânica e agroecológica

A ADS também disponibiliza aos consumidores uma opção de Feira de Produtos Regionais Orgânicos e Agroecológicos. Com 55 produtores, a feira desse tipo de produtos é realizada às sextas-feiras, das 15h às 19h, no estacionamento G1, do Shopping Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira, zona oeste de Manaus.

Entre os produtos diversos vendidos no ambiente, estão frutas, verduras, hortaliças microgreen, artesanatos indígenas, produtos fitoterápicos, plantas, adubos e composto.