Arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner toma posse de igreja em Roma neste domingo

Dom Leonardo foi criado cardeal da Igreja Católica pelo Papa Francisco em agosto deste ano. Além dele, há no Brasil outros sete nomes no Colégio Cardinalício.

A cerimônia vai acontecer às 10h (horário de Roma), 05h em Manaus. De acordo com o Código de Direito Canônico, cada cardeal recebe o título de uma igreja em Roma como sinal de proximidade com o Papa e colaboração com o ministério do sucessor de São Pedro.

