Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner toma posse como cardeal no Vaticano

Manaus/AM - Vinte novos cardeais, convocados pelo Papa Francisco, tomaram posse, neste sábado (27), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Entre os novos membros do alto colegiado estão dois brasileiros, Dom Leonardo Steiner, arcebispo da Amazônia, e Dom Paulo Cezar Costa, da arquidiocese de Brasília.

