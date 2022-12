Aprovados no concurso da Semsa são convocados para admissão em Manaus

Manaus/AM - Os 202 aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foram convocados para os procedimentos de admissão. Os profissionais foram nomeados nesta quinta-feira (01), pelo prefeito David Almeida, conforme decreto publicado na edição 5.475, do Diário Oficial do Município (DOM), e devem iniciar de imediato as etapas necessárias à posse.

O edital de convocação está na edição 5.476 do DOM, de 2 de dezembro, com as orientações necessárias à apresentação dos profissionais nomeados. O documento pode ser conferido no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no item Concursos, ou diretamente pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

Estão sendo chamados 193 aprovados em diversas categorias de nível médio e superior, previstas no edital 002/2021: 80 assistentes em administração (40 horas), dez técnicos em patologia clínica (40 horas), 20 técnicos em saúde bucal (40 horas), três administradores gerais (40 horas), um advogado (40 horas), cinco assistentes sociais (30 horas), 12 cirurgiões dentistas gerais (20 horas), quatro cirurgiões dentistas protesistas (20 horas), três farmacêuticos citologistas clínicos (20 horas), 45 farmacêuticos gerais (20 horas), dois fiscais de saúde enfermeiros (30 horas), dois fiscais de saúde farmacêuticos (30 horas), um fiscal de saúde geral (30 horas) e um psicólogo (30 horas).

A Semsa convoca também, nove médicos, sendo cinco especialistas em ginecologia e obstetrícia e dois intensivistas neonatologistas, aprovados para vagas do edital 002/2021, e mais dois ultrassonografistas, aprovados pelo edital 007/2012.

Orientações

A primeira providência a ser tomada pelos profissionais convocados é a realização do cadastro no site pssemsa.manaus.am.gov.br. Na plataforma, devem ser inseridos digitalmente os documentos obrigatórios listados no Anexo II do edital de convocação.

Entre os documentos exigidos estão identidade, CPF, título de eleitor com comprovantes de votação das últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência, documento de identificação e CPF dos filhos menores de idade, comprovante de residência, certidões negativas de antecedentes criminais, comprovante de escolaridade do ensino médio com histórico, atestado de sanidade física e mental, comprovante de imunização contra a covid-19, com, no mínimo, duas doses e protocolo de exoneração de cargo, se houver acúmulo.

Com o cadastro finalizado, os profissionais devem comparecer, já a partir desta segunda-feira, 5/12, à sede da Semsa, com acesso pela rua Maceió, 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. A recepção será feita, no horário das 8h às 12h, no auditório da instituição. No local, serão fornecidas as orientações relativas aos procedimentos pré-admissionais e também será verificado se o nomeado cumpre os requisitos obrigatórios. Nesta etapa, devem ser levados os documentos originais, conforme solicitado no edital.