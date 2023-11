Aprovados em concurso da PM são convocados para entrega de documentos em Manaus

Ao todo, foram chamados 21 (vinte e um) Oficiais de Saúde, 100 (cem) Oficiais Combatentes e 1.000 (mil) Praças Combatentes. Os candidatos deverão comparecer ao Complexo do Comando Geral da PMAM, na rua Benjamin Constant, nº1.768, Petrópolis, no período de 21 à 27/11/2023, no horário de 8h às 18h.

Manaus/AM - Os candidatos classificados no concurso público da Polícia Militar do Amazonas foram convocados para entrega de documentos e análise documentais, a partir da próxima terça-feira (21). A portaria de convocação foi publicada, nesta sexta-feira (17).

