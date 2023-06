Aprovado no concurso da Semsa, condutor de ambulância é nomeado em Manaus

Manaus/AM -

O condutor de ambulância Ermano Ferreira da Silva, aprovado no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do edital 003/2021, está sendo convocado para tomar posse. A nomeação do profissional foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira, 16/6. De acordo com o edital de convocação (edição 5.609 do DOM, de 20 de junho de 2023), o prazo para os procedimentos de posse vai até o dia 15/7.

O decreto de nomeação e o edital de convocação podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no item Concursos, ou diretamente pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

A diretora de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (Dtrab), Mircleide Santana, orienta que o profissional nomeado acesse primeiramente o site pssemsa.manaus.am.gov.br para realizar seu cadastro e inserir os documentos obrigatórios, conforme o Anexo II do edital de convocação.

A lista inclui documentos de identificação, certificado de reservista ou carta patente, comprovante de residência, certidões negativas de antecedentes criminais (estadual e federal), atestado de sanidade física e mental, comprovante de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacinal completo, e comprovantes de escolaridade e regularidade profissional, entre outros.

“Concluída esta etapa, o profissional deve comparecer à sede da Semsa, com originais e a cópia dos documentos exigidos no edital, para conferência”, orientou Mircleide.

A recepção dos documentos será feita no auditório da instituição (avenida Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, quando serão verificados os pré-requisitos e outras informações necessárias à posse.