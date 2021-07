Após 'viradão', Semsa suspende hoje vacinação contra covid em Manaus

A imunização será retomada na sexta-feira (2), quando continuarão a ser atendidas, nos pontos tradicionais, as pessoas de 27 anos e mais, além das que estão no prazo para receber a segunda dose.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que a vacinação contra a Covid-19 está suspensa nesta quinta-feira (1º). De acordo com a Semsa, a suspensão ocorre para que as equipes de imunização façam a consolidação dos dados do mutirão de vacinação, realizado nesta terça e quarta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.