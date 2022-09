Após passar dias internado, vítima de acidente entre carro e moto morre em Manaus

Manaus/AM – Rafael dos Santos Castro morreu no hospital após se envolver em um acidente com um carro no último fim de semana na avenida Duque de Caxias, no Centro.

Segundo o boletim de ocorrência, Rafael estava em uma motocicleta, quando foi atingido por um carro ao cruzar um semáforo na via.

O motorista do veículo, modelo Cobalt, relatou que o sinal estava aberto para o seu veículo e que a vítima teria avançado mesmo assim.

Com a batida, a moto atingiu a lateral do carro e Rafael acabou sendo arremessado no chão. Ele chegou a ser socorrido e passou três dias internado, mas foi à óbito no Hospital João Lúcio.