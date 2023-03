Após mais de 15 horas, caçamba que invadiu casa continua no local em Manaus

Manaus/AM - Após mais de 15 horas do acidente com uma caçamba desgovernada que invadiu uma casa nessa segunda-feira (20), o veículo permanece no local. O acidente ocorreu na Rua Criciúma, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte e deixou uma morta e outras duas feridas.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista da caçamba perdeu o controle após tentar dar a ré em uma ladeira. O veículo, que estava carregado com seixo e areia, acabou descendo em alta velocidade e invadiu a casa.

A vítima fatal foi um homem de 37 anos, que trabalhava como auxiliar de pedreiro e estava na caçamba. Ele ficou preso às ferragens.

O motorista e um adolescente, de 16 anos, que estava na casa, também ficaram feridos e foram resgatados.

Com o impacto, o adolescente ficou com um vergalhão perfurado no ombro. O caso deve ser investigado.