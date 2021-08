Após erro, carteiras de vacinação de adolescentes devem ser substituídas em Manaus

Contudo, o erro não foi cometido em todos os cartões, mas apenas em 120 que foram entregues a adolescentes que se vacinaram no Posto 12 do sambódromo.

Segundo o órgão, a etiqueta colocada no cartão está com a data de 11/08, mas na data correta é 30/11. A Semsa ressalta que as vacinas estão dentro do prazo de validade e que apenas as etiquetas foram datadas incorretamente.

Manaus/AM - Um erro nas datas de vencimento das vacinas contra a covid, aplicadas nos adolescentes no último sábado (14), fez com que a Semsa anunciasse a troca de 120 carteiras de vacinação nos próximos dias.

