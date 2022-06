Após dois anos suspensa, procissão de Santo Antônio acontece hoje em Manaus

Manaus/AM - No dia em que os católicos celebram Santo Antônio, padroeiro dos pobres, das causas perdidas e casamenteiro, haverá a retomada da tradicional procissão, missa e arraial no bairro que leva o nome do santo, na Zona Centro-Oeste da capital.

A procissão começa a partir das 17h pelas ruas do bairro, seguida da celebração a ser presidida por Dom Leonardo Steiner, Arcebispo Metropolitano de Manaus.

Às 6h da manhã, houve a alvorada seguida de missa e trezena, e às 17h haverá a procissão, seguida por uma missa e a última noite do arraial com vendas de comidas típicas, danças, bingo e o famoso leilão do bolo de Santo Antônio.

De família nobre e rica, Fernando, como era chamado, dedicou sua vida ao reino de Deus. É considerado também como o santo casamenteiro, porque quando jovem, ele ajudava moças sem renda a conseguir o enxoval e pagar o dote do casamento, revela o vigário paroquial, Frei John Araújo.

Ano passado a Paróquia completou Jubileu de Ouro, após 50 anos de missão no bairro de Santo Antônio. A retomada da procissão, suspensa por dois anos devido à pandemia de Covid-19, e a participação de maior público, terá como tema: Santo Antônio educador na fé e pregador do Evangelho e lema: Com Santo Antônio falar com sabedoria, ensinar com amor, a festa faz consonância com a Campanha da Fraternidade deste ano.

Após a missa, ocorrerá a última noite do arraial com vendas de comidas típicas, danças, bingo e o famoso leilão do bolo de Santo Antônio.