Após denúncia, praça de alimentação é alvo de fiscalização em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança do Amazonas realiza na noite desta sexta-feira (28), uma fiscalização em uma praça de alimentação no conjunto Águas Claras, no bairro do Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Darson Yuri, a fiscalização se fez necessária após denúncias de diversas irregularidades no local, que contava com mais de 150 pessoas.

A Polícia Civil e Militar fez diversas abordagens para evitar tráfico de drogas e outros crimes na região; o Conselho Tutelar apurou informações sobre crianças desacompanhados e trabalho infantil; bares passaram por inspeções de militares do Corpo de Bombeiros, e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), esteve nas ruas com para combater crimes de trânsito, coibir condutores sob influência de álcool, tráfego de veículos irregulares e ordenar vias obstruídas.

Um balanço da operação deve ser divulgado no sábado (29).