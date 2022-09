Após apagão de internet, usuários deverão ter desconto na tarifa em Manaus

Quem se sentiu prejudicado pode formalizar sua denúncia na sede do Procon-Am, localizada na avenida André Araújo, n° 1500, Aleixo - de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. Ou através do e-mail: [email protected]

O Procon-AM adverte que as empresas devem descontar o valor do serviço não prestado nas contas dos consumidores que foram prejudicados com a interrupção da internet e telefonia.

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) está apurando junto às empresas de telefonia os motivos que levaram à interrupção do serviço na tarde deste sábado (10) em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.