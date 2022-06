Após acidentes, Prefeitura de Manaus realiza nova Operação Carga Pesada

Nos últimos dias, foram registrados novos acidente envolvendo carretas, caminhões e ônibus, a maioria fatais. Com a operação, a prefeitura busca evitar outros óbitos no trânsito.

O foco da operação é nos veículos de grande porte, principalmente as carretas que circulam na avenida. Os agentes do IMMU fiscalizam as condições físicas dos veículos, habilitação dos motoristas, documento de rodagem e verificação de segurança da carga nas carretas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.