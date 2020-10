Após acidente, homem abandona passageiros no meio de pancadaria em Manaus

Manaus/AM - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro terminou em confusão na noite desse sábado (3), na avenida Torquato Tapajós.

Na ocasião, os automóvel e a moto de um entregador de delivery colidiram e condutores e passageiros começaram uma discussão generalizada às margens da pista.

Motorista abandona passageiros após acidente em Manaus pic.twitter.com/I0CRoh71bm — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) October 4, 2020

Em certo momento da briga, o motorista do carro que continuava dentro do veículo, deu uma ré inesperada, jogou a motocicleta no chão e fugiu abandonando os passageiros que estavam com ele no local do acidente.

O entregador de delivery ainda tenta impedir e bate no carro com o capacete, mas o homem acelera e foge. A discussão continuou entre as partes por alguns, com gente gritando e chorando e partindo para a agressão.