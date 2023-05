Após 40 anos, feira municipal Jardim dos Barés será reformada no São Jorge

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus intensificou os serviços na reforma da feira municipal Jardim dos Barés, localizada no bairro São Jorge, zona Oeste da capital. Nesta quarta-feira (17), as equipes trabalham no reforço estrutural do local, com a solda nas colunas de ferro.

A feira é mais uma das 30 que estão passando por uma reforma da estrutura, que engloba uma modernização completa, com melhorias nos boxes, coberturas, pisos e instalações elétricas, visando garantir um ambiente mais seguro, confortável e atraente para os permissionários e consumidores. Além disso, a feira também contará com acessibilidade, identidade visual, ambiente ventilado e Wi-Fi.

De acordo com o fiscal da obra, Rubens Castro, a feira estava há anos sem reforma, e a estrutura estava muito comprometida, mas as equipes já reforçaram os trabalhos e a feira segue dentro do cronograma de entregas para os próximos meses.

“Começamos uma obra praticamente do zero, o local será todo reestruturado. Como estava há muito tempo sem reforma e manutenção, a parte estrutural da feira estava apresentando muitos problemas. Mas a Semacc trabalha no reforço da estrutura, onde toda a parte em ferro está sendo trocada, soldada e reformada. Vamos entregar uma nova feira no padrão de todas que estamos inaugurando, e em breve entregaremos para a população”, explicou Castro.

O permissionário Valter Pereira afirma que a feira não recebe uma reforma há mais de 40 anos.

"Agradeço ao prefeito David Almeida e ao secretário da Semacc, Wanderson Costa, por olhar para nós, por nos beneficiar com esta reforma. Estamos muito satisfeitos por ver que o trabalho está sendo realmente feito, eu nem tinha mais esperanças, mas hoje sei que é realidade. Assim como algumas já foram entregues, sei que a nossa está no processo", ressaltou.

Segundo o fiscal Rubens Castro, as reformas que estão sendo promovidas pela administração municipal demonstram o compromisso em promover o desenvolvimento econômico, a valorização da cultura local e o bem-estar da comunidade.