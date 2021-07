Apoiadores de Bolsonaro pedem volta de voto impresso neste domingo em Manaus

No último sábado (24), milhares foram às ruas no Brasil contra o presidente. Em Manaus, a concentração ocorreu na Praça da Saudade, no Centro. Os manifestantes pediam por mais vacinas contra covid, empregos e políticas contra fome.

De acordo com a convocação do ato feita pelas redes sociais, por volta das 15h os manifestantes sairão em carreata até a Ponta Negra, na Zona Oeste.

Manaus/AM - Para defender voto impresso, movimentos de direita do Amazonas realizam, neste domingo (1º), uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro. A concentração ocorre na Avenida das Torres, Zona Norte, próximo ao Posto BR, às 14h.

