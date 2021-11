Aplicação de vacina contra covid é retomada nesta quinta em shoppings de Manaus

Início do funcionamento: terça-feira (16/11), com atendimento de segunda a sexta-feira

Manaus/AM - A campanha Vacina Amazonas retomará, nesta quinta-feira (11), a aplicação de 1ª e 2ª doses e dose de reforço de vacina contra Covid-19 em cinco shoppings centers de Manaus. A iniciativa teve início no sábado (6) e seguiu no domingo (7), com grande adesão da população, alcançando quase 9 mil doses aplicadas somente nos dois dias. Desta vez, a grande novidade é o anúncio da abertura de dois novos postos nos próximos dias, resultado da parceria com a Prefeitura de Manaus.

