Manaus/AM- Um 'apagão' no Cinemark do Studio 5, localizado na avenida Rodrigo Otávio, causou uma grande confusão após clientes perderem uma sessão. Um vídeo feito por um cliente mostra o exato momento da falta de energia durante o filme Homem Aranha: Sem volta para casa. Apagão durante filme do Homem-Aranha em cinema de Manaus vira caso de polícia



Créditos: ManausMemes pic.twitter.com/mA63xnDSYg — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 21, 2021 No vídeo, o filme é cortado duas vezes e depois que a sessão não retorna, vão para o lado de fora onde reclamam com funcionários. Policiais militares foram acionados para conter os ânimos e tentar ajudar na negociação entre as partes. Apagão durante filme do Homem-Aranha em cinema de Manaus vira caso de polícia



Créditos: ManausMemes pic.twitter.com/NzOpTai4ZU — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 21, 2021 Um cliente chegou a exigir que o consumo de comida feito no local fosse ressarcido, já que a maioria das pessoas foram redirecionadas por um funcionário para pegar ingressos e assistir o filme novamente.

