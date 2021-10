Aniversário de Manaus é comemorado com plantio de 352 mudas de plantas nativas

“Todas as plantas são da nossa região e algumas delas, como a mumguba, são apropriadas para o tipo de terreno, que em grande parte do ano fica alagado por conta da cheia do rio Negro”, informou o diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga.

O evento acontece a partir das 9h, na Área de Preservação Permanente (APP) do igarapé do Franco, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste.

