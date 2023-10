Andanças de Ciganos lança projeto infantil e faz distribuição de brinquedos

A Escola Andanças de Ciganos lançou o projeto ‘Ciganinhos do Futuro’ com o objetivo de estabelecer um laço da comunidade com o futuro, representado pelas crianças.

O lançamento ocorreu no sábado (14), na quadra da escola e reuniu cerca de 1500 pessoas, proporcionando um dia cheio de diversão e aprendizado para as crianças e suas famílias. As atividades incluíram brincadeiras, apresentações culturais, oficinas de arte, além de distribuição de lanches e brinquedos.

O destaque do dia foi o lançamento oficial do projeto "Ciganinhos do Futuro", que visa promover o envolvimento das crianças na cultura e história da escola de samba desde cedo. Este projeto tem como propósito cultivar o amor pela tradição e pela comunidade cigana, preparando o terreno para futuros talentos no mundo do samba.

"O Dia das Crianças é uma oportunidade para celebrar a alegria e a vitalidade das crianças, e é também um momento para investir no futuro de nossa escola", disse Vilson Benayon, presidente da Escola de Samba Andanças de Ciganos. "Estamos entusiasmados em lançar o projeto 'Ciganinhos do Futuro' para nutrir e inspirar as próximas gerações de sambistas."

O evento demonstrou o compromisso da escola de samba com sua comunidade, tanto nas celebrações tradicionais quanto no investimento no amanhã da agremiação. O projeto "Ciganinhos do Futuro" promete ser um elo fundamental na preservação da cultura e no crescimento da escola.

A Escola de Samba Andanças de Ciganos convida a comunidade a se unir nessa jornada para fortalecer os laços culturais e cuidar do futuro.