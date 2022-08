Anatel libera sinal 5G em mais quatro capitais; Veja previsão para Manaus

Inicialmente, o sinal do 5G puro será liberado em alguns bairros das capitais, pois as operadoras vencedoras do leilão devem instalar uma antena para cada 100 mil habitantes.

Nas demais capitais do país, como Belém e Manaus (AM), não existe data para liberação, mas a meta da Anatel é ativar o sinal até 27 de novembro, podendo ser antecipada.

Manaus/AM - A partir da próxima segunda-feira (22), o sinal do 5G puro será liberado em mais quatro capitais do país, conforme decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tomada nesta quinta-feira (18).

