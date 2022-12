Amom Mandel diz ser uma ‘sacanagem’ aumento do salário de parlamentares, ministros e do presidente

O novo salário aprovado será no valor de R$ 46,3 mil para os cargos de presidente, ministros, deputados federais e senadores. O valor será equiparado ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Manaus/AM - O ainda vereador e deputado federal eleito, Amom Mandel (Cidadania), se manifestou nas redes sociais sobre a aprovação do aumento do salário de parlamentares do Congresso, ministros e para presidente da República. Amom disse ser contra os reajustes, que considerou ser uma “sacanagem”.

