Amazonino Mendes, Wilker Barreto e Amon Mandel anunciam saída do Podemos

“Minha decisão de deixar as fileiras do Podemos é irrevogável. Quem não quer mais fica sob esta ótica, sob este comportamento da dúvida da moralidade somos nós”, afirmou.

O deputado explicou que os membros do partido vem sendo sufocados e tolidos pelo governador Wilson Lima, assim como não compactuam com os constantes escândalos que explodem a todo instante na atual gestão:

Manaus/AM - O ex-governador Amazonino Mendes deixou o Podemos para se filiar ao Democratas. O anúncio foi feito no início da tarde de hoje (9), pelo deputado estadual Wilker Barreto que também confirmou sua saída da presidência regional do partido.

