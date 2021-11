Amazonino intensifica pré-campanha e surpreende pelo vigor físico

O ex-governador Amazonino Mendes está surpreendendo até mesmo os adversários ao esbanjar saúde e disposição na sua pré-campanha ao Governo do Amazonas. Só nessa semana, Amazonino deu uma entrevista à Rede Norte de Televisão (SBT) em que mostrou estar consciente dos graves problemas do Estado, apresentou soluções e mostrou carisma e bom humor. No dia seguinte, estava na feira da Aparecida, onde foi recepcionado com festa por feirantes e frequentadores.

E ontem, quarta-feira (24) viajou para Brasília, onde teve uma reunião com o secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, sobre a operacionalização de sua candidatura ao Governo do Estado pelo União Brasil.

Ainda na noite de quarta-feira, Amazonino retornou para Manaus. E na manhã desta quinta-feira já reuniu a equipe para definir a logística para as viagens que fará aos municípios do interior. “Vamos a todos os municípios implantar o União Brasil e levar esperança à nossa gente”, garantiu Amazonino.