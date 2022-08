Amazonino inova e lança ‘jipe elétrico’ para visitar bairros e fazer minicomícios

O candidato ao Governo, pela Federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes, lançou, neste domingo (21), o ‘jipe elétrico’. O carro, de marca Jeep, foi transformado em trio elétrico para ser utilizado na realização de minicomícios na campanha eleitoral. Amazonino percorreu as zonas Leste e Norte e recebeu o carinho e manifestações de apoio.

“Com o nosso ‘jipe elétrico’ vamos a todos os bairros, conversar com a nossa gente e levar esperança a esse povo que está tão sofrido”, disse Amazonino.

O jipe já é um velho companheiro de Amazonino nas campanhas políticas. Desta vez, o veículo foi adaptado para servir também de carro elétrico, que será utilizado por Amazonino para fazer os discursos nos bairros, além de tocar os jingles da campanha.

Adesivaço



Pela manhã, correligionários da “A Força do Povo” promoveram uma ação de adesivagem e distribuição de propostas, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Os motoristas e frequentadores da Ponta Negra apoiaram a candidatura de Amazonino e Humberto Michiles.

“Não tem como comparar. O Amazonino é o que mais fez pelo estado do Amazonas. Em comparação com os outros, ele é o melhor, que fez mais. Pronto!”, comentou o professor de Matemática, Josué Cláudio Pereira.

De acordo com Fabiano Mari, Amazonino Mendes é a melhor opção nesta eleição. “Tem que ser o homem. É a vez dele. Não me sinto representado por esse governo que está aí. Agora, é a vez do Amazonino”, disse