Amazonas registra 663 novos casos de Covid-19 e mais 24 óbitos

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 663 novos casos de Covid-19, totalizando 379.830 casos da doença no estado. Foram confirmados 24 óbitos por Covid-19, sendo 11 ocorridos no dia 17/05 e 13 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.879 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (17), foram registrados 6 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 41.342 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,88% dos casos confirmados ativos.

Apenas Anori não atualizou o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim.

Municípios – Dos 379.830 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (18/05), 174.054 são de Man

A capital, Manaus, tem 300 novos casos confirmados. No interior, os 46 municípios que têm casos novos registrados são: Manicoré (26), Humaitá (23), Ipixuna (21), Maués (21), Tefé (21), Maraã (19), Beruri (18), Urucurituba (18), Manacapuru (15), Barcelos (14), Borba (14), Itacoatiara (13), Parintins (13), Jutaí (12), Presidente Figueiredo (12), Apuí (10), Uarini (9), Barreirinha (8), Boca do Acre (8), Iranduba (6), São Paulo de Olivença (6), Lábrea (5), Santo Antônio do Içá (5), Tonantins (5), Alvarães (4), Guajará (4), Tapauá (4), Atalaia do Norte (3), Carauari (3), Envira (3), Caapiranga (2), Canutama (2), Pauini (2), Urucará (2), Amaturá (1), Anamã (1), Autazes (1), Benjamin Constant (1), Itapiranga (1), Novo Airão (1), Novo Aripuanã (1), Rio Preto da Eva (1), Santa Isabel do Rio Negro (1), São Gabriel da Cachoeira (1), Silves (1) e Tabatinga (1).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 8.932 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.947.

A lista inclui novos óbitos em: Manaus (14), Itapiranga (2), Autazes (1), Careiro (1), Itacoatiara (1), Manicoré (1), Maués (1), Santo Antônio do Içá (1), São Paulo de Olivença (1) e Tefé (1).