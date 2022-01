Amazonas registra 2.638 novos casos de Covid-19 em 24h

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 2.638 novos casos de Covid-19, totalizando 446.680 casos da doença no estado. Sem registro de óbito nas últimas 24 horas, permanece em 13.856 o total de mortes. Na capital, na sexta-feira (14), não ocorreu sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 13.142 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 2,94% dos casos confirmados ativos.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 274 pacientes, 210 dos quais em leitos clínicos (19 na rede privada e 191 na rede pública), 48 em UTI (6 na rede privada e 42 na rede pública) e 16 em sala vermelha.

A situação vacinal dos pacientes internados com a Covid-19 aponta que, dos 210 pacientes internados em leitos clínicos, 158 não são vacinados, 9 têm primeira dose, 36 têm as duas doses e 7 têm dose de reforço; dos 48 pacientes em UTI, 28 não são vacinados, 3 receberam a primeira dose, 13 têm as duas doses e 4 têm dose de reforço.

Municípios – Dos 446.680 casos confirmados no Amazonas até esta sábado (15/01), 216.024 são de Manaus (48,36%) e 230.656 do interior do estado (51,64%).

A capital, Manaus, tem 1.749 novos casos confirmados. No interior, os 33 municípios que têm casos novos registrados são: Iranduba (156), Coari (87), Itacoatiara (83), Caapiranga (81), Benjamin Constant (77), Rio Preto da Eva (44), Maués (43), Tefé (41), Beruri (39), Careiro da Várzea (30), Pauini (19), Novo Airão (17), São Paulo de Olivença (15), Careiro (14), Urucurituba (14), Itapiranga (13), Anamã (12), Manacapuru (12), Presidente Figueiredo (11), Barreirinha (10), Humaitá (10), Alvarães (9), Boca do Acre (8), Jutaí (8), Novo Aripuanã (8), Barcelos (6), Nhamundá (5), Tonantins (5), Manicoré (4), São Gabriel da Cachoeira (4), Autazes (2), Carauari (1) e Lábrea (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.521 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.335.