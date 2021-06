Amazonas recebe mais 94 mil doses de vacinas contra Covid-19

Manaus/AM - Mais uma remessa de 94 mil doses da vacina AstraZeneca, fabricadas pela Fiocruz em parceria com a Universidade de Oxford chegou ao Amazonas nesta segunda-feira (21). As doses do imunizante chegaram ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

O transporte das doses foi realizado sob esquema de segurança da Polícia Federal até às câmaras frias na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em Manaus. As doses estão armazenadas em temperatura de 2º a 8º C.

As vacinas serão destinadas à segunda dose dos grupos prioritários e à complementação da vacinação na população ribeirinha. A definição do público-alvo é feita com base nas diretrizes do MS, de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.