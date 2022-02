Amazonas já aplicou 6.185.452 doses de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - O Amazonas já registou 6.185.452 doses de vacina de Covid aplicadas em todo o estado até este sábado (12), sendo 2.947.007 de primeira dose, 2.392.341 de segunda dose, 55.110 com dose única, 790.482 de 1ª dose de reforço e 512 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP - www.fvs.am.gov.br.

