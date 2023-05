'Amarelinho' fica destruído após pegar fogo em Manaus; vídeo

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionados para conter as chamas. O micro-ônibus ficou totalmente destruído.

Segundo informações preliminares, o incêndio ocorreu após uma pane elétrica no veículo. Um vídeo registrado por populares no local mostra o momento exato em que o micro-ônibus é tomado pelas chamas.

Manaus/AM - Um micro-ônibus pegou fogo na noite desta quinta-feira (11), no Conjunto Manauara 1, no bairro Santa Etelvina, em Manaus.

