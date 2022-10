Alvo da PF, grupo movimentou R$ 156 milhões em 2 anos com pirâmide financeira

Manaus/AM - O grupo criminoso desarticulado na manhã de hoje (14) na Operação Far Play, da Polícia Federal, movimentou mais de R$ 156 milhões com o golpe de pirâmide financeira.

Segundo a PF, o grupo é formado por empresários que atuam nos mais diversos segmentos comerciais. Os suspeitos usavam de seus respectivos ramos para lavar o dinheiro do esquema através de ações que envolviam desde à promoção de eventos a fim de divulgar suas atividades, como a realização de shows com atrações nacionais em Manaus, campeonatos de pescaria, patrocínio de equipe de e-sports, até a compra e venda de automóveis de alto valor no mercado.

As investigações apontam ainda, que todos os sócios e representantes envolvidos tiveram um crescimento meteórico no patrimônio nos últimos dois anos e ostentavam um alto padrão de vida em redes sociais, residindo em condomínios de luxo, realizando viagens nacionais e internacionais e adquirindo veículos e embarcações também de luxo.

O esquema não acontecia apenas em Manaus, mas também em Boa Vista, em Roraima, Belém, no Pará, e Natal, no Rio Grande do Norte.

Ao todo, estão sendo cumpridos, 7 mandados de prisão temporária e 18 ordens judiciais de busca e apreensão nestas cidades. Em Manaus, os alvos são uma concessionária localizada na avenida Pedro Teixeira e um empresário que mora no Residencial Ponta Negra 1.