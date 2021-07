Alunos da educação especial recebem cadeiras adaptadas em Manaus

Manaus/AM – A Secretaria Municipal de Educação (Semed), entregou duas cadeiras de rodas para alunos inclusos da escola municipal Almeron Caminha Monteiro, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte.



Os alunos contemplados foram o Carlos Soares, do 3º ano, de 16 anos, que tem deficiência múltiplas e atrofia dos membros inferiores e superiores, e Maria Vitória de Jesus, do 2º ano ensino fundamental, de 7 anos, que foi diagnosticada com malformação congênita não especificada na medula óssea.



Segundo o diretor do Departamento Geral de Distritos (DGD), Júnior Mar, a entrega de cadeiras de rodas a alunos atendidos pela Semed faz parte do trabalho de inclusão criado a partir de um olhar humano na gestão do prefeito David Almeida.