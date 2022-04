Altevir Moreira toma posse como secretário da Semulsp em Manaus

Manaus/AM - Altevir Moreira tomou posse como titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), nesta quinta-feira (31), na sede do órgão, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

Ao anunciar o novo secretário, David Almeida enfatizou que grandes espaços públicos em diferentes zonas da cidade foram recuperados ao longo de 2021 e desse ano, e que Manaus foi reconhecida como a cidade “Lixo Zero”, pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB).

Altevir Moreira é formado em administração. Atuou como subsecretário da Semulsp desde janeiro de 2021. Durante a solenidade, ele comentou sobre as expectativas e os desafios frente à Semulsp.

“O desafio foi lançado, vamos continuar com o belo trabalho que a Semulsp vem realizando e atendendo a população. Manaus não pode parar, segue com o ritmo de trabalho do Sabá Reis”, finalizou Altervir.

Perfil

Altevir Moreira é formado em Administração de Empresas pela Faculdade Metropolitana de Manaus, iniciou pós-graduação na área de Gestão Hospitalar pela faculdade Estácio. Trabalhou como gerente de compras no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, onde enfrentou na área da Saúde o início da pandemia da Covid-19. Trabalhou ainda no Hospital Adventista de Manaus como gerente de Relacionamento Comercial, atuando em negociações junto aos convênios, consulados e parceiros da área hospitalar em nível nacional, e como liderança em várias empresas do Distrito Industrial, em Logística.