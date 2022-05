Alexandre de Moraes suspende decreto de Bolsonaro que afeta Zona Franca de Manaus

"Dessa forma, a redução de alíquotas nos moldes previstos pelos Decretos impugnados, sem a existência de medidas compensatórias à produção na Zona Franca de Manaus, reduz drasticamente a vantagem comparativa do polo, ameaçando, assim, a própria persistência desse modelo econômico diferenciado constitucionalmente protegido (ADCT,art. 40)", justificou o ministro em um dos trechos do documento da medida cautelar.

A decisão atende ao pedido do partido Solidariedade que tenta minimizar os impactos da decisão de Bolsonaro sobre os empregos da ZFM. Isso porque um dos decretos reduz a zero a alíquota do Polo de Concentrados e reduz para 35% o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Manaus/AM - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu em medida cautelar os decretos do presidente Jair Bolsonaro que afetam a Zona Franca de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.