Aleam retoma atividades plenárias nesta terça-feira

A Sessão poderá ser acompanhada pela TV Aleam, transmitida pelo canal 6 da NET e também no canal 33 UHF digital (55.3 virtual) e pelos perfis da Assembleia nas redes sociais. Após a abertura, nesta terça-feira, o Poder Legislativo retoma as reuniões Plenárias, que acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h.

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) retoma os trabalhos legislativos, nesta terça-feira (1), às 10h, no Plenário Ruy Araújo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.