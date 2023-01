Alckmin fala em acabar com IPI, imposto que atrai empresas para Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), declarou, nesta segunda-feira (16), que o novo governo pretende acabar com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Este imposto é um dos principais atrativos para empresas da Zona Franca de Manaus (ZFM).

No ano passado, uma das grandes polêmicas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi a redução de 35% na alíquota do IPI sobre itens fabricados no Brasil, que atingiu em cheio a ZFM. Após batalhas judiciais, produtos fabricados em Manaus foram retirados da medida, mantendo a competitividade do modelo.

“A próxima meta é acabar com o IPI, e para acabar com o IPI é a reforma tributária. Tudo o que é PEC [Proposta de Emenda à Constituição], que demanda mudança constitucional, três quintos [dos votos], duas votações, tem que ser rápido. Tem que fazer no primeiro ano, aproveitar o embalo, a legitimidade do processo eleitoral, e avançar o máximo”, declarou Alckmin durante participação em reunião com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Enquanto o vice-presidente fala em acabar com atrativo da ZFM, a Suframa segue sem chefe nomeado pelo novo governo.

Reforma Tributária

Durante o evento na Fiesp, Alckmin enfatizou que a reforma tributária é uma questão central para o Brasil neste primeiro ano do Governo Lula.

"A reforma tributária é central. Ela pode fazer o PIB [Produto Interno Bruto] crescer, ela pode trazer eficiência econômica, simplificando a questão tributária e entendo o que é essencial, inclusive para a indústria”.