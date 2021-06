Alças de acesso em dois viadutos em Manaus são interditadas

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar duas alças de acessos para veículos em dois viadutos da cidade. A primeira será a alça subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, para aplicação da concretagem, que vai substituir os gradis.

A outra interdição será no complexo viário Governador Plínio Ramos Coelho (viaduto de Flores), também na zona Centro-Sul, que terá sua alça de retorno no sentido bairro/Centro fechada nos horários de pico. As ações começam nesta segunda-feira (14), a partir das 21h.

Na alça subterrânea do viaduto da avenida Constantino Nery a interdição será em duas etapas. Entre os dias 18 e 21/6, a concretagem do piso será no acesso pela avenida João Valério, em direção à zona Oeste da cidade. A interrupção no trânsito será das 21h às 5h.

Na segunda etapa, a interdição vai acontecer no acesso para a rua Pará, que será entre os dias 25 e 28/6, das 21h às 5h. O IMMU informa que nos fins de semana a interdição dos acessos será total e durante 24 horas.

No viaduto de Flores, a interdição será definitiva apenas no horário de pico, das 17h às 19h30, a partir de quarta-feira, 16, na alça de retorno no sentido bairro/Centro. O local é usado para os condutores retornarem para o bairro ou acessar a avenida Professor Nilton Lins. Com a interdição, o IMMU orienta os motoristas a acessarem a parte superior do viaduto e seguir até o retorno ao lado do restaurante Tropeiro. A medida de interdição visa dar mais fluidez aos condutores, que trafegam pela avenida Constantino Nery nesse horário.