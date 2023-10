Águas de Manaus oferece 90% de desconto em renegociação de dívidas pelo Desenrola Brasil

Manaus/AM - Clientes que estão com dívidas junto à concessionária Águas de Manaus vão poder renegociar o débito com até 90% de desconto por meio do programa Desenrola Brasil, do Governo Federal.

O processo é feito totalmente online. O cadastro na plataforma Gov.br, feito diretamente no www.gov.br ou pelo aplicativo, é obrigatório para a participação no programa. Sem a habilitação, não é possível acessar o sistema e nem renegociar as dívidas.

Podem participar do processo do programa Desenrola Brasil pessoas com renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico e que tenham dívidas negativadas de até R$ 5 mil. A opção de renegociação com a concessionária já está disponível no www.gov.br/desenrola.

Como fazer o cadastro:

- Acesse www.gov.br

- Digite seu CPF e clique em “Continuar” para criar ou alterar sua conta

- Para aumentar o nível da sua conta GOV.BR de bronze para Prata ou Ouro, você pode utilizar o aplicativo GOV.BR e seguir as orientações - o próprio aplicativo já te oferece a oportunidade de aumentar o nível da sua conta.

- Para subir para o nível Prata, deve ser feita a biometria facial com a CNH ou ser servidor público federal ou fazer o login pelo banco, caso este faça parte dos que estão credenciados. São eles: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil. Lembrando que o devedor deve ter o número de telefone cadastrado em seu banco para recebimento do SMS de confirmação do acesso.

- Já a conta Ouro exige o reconhecimento facial pelo aplicativo para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE) ou validação a partir do QR Code da sua Carteira de Identidade Nacional ou com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.