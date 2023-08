Águas de Manaus anuncia 450 vagas em cursos gratuitos

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - A concessionária Águas de Manaus anunciou a oferta de 450 vagas em cursos e workshops gratuitos, voltados para o público em geral. As inscrições já estão abertas para os três cursos. As aulas serão realizadas no dia 19 de agosto, durante ação da empresa no Centro de Convivência Padre Vignola, no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade.

As ações fazem parte da 1ª edição da ação voluntária da Águas de Manaus “Prospera – um movimento pelo cuidado com a vida”. O objetivo é proporcionar oportunidades de empregabilidade para o público.

Uma das capacitações oferecidas é o curso de bombeiro hidráulico voltado exclusivamente para o público feminino. O curso será dividido em duas turmas com carga horária de 4 horas e será ministrado por profissionais da área operacional da concessionária. As vagas são limitadas e quem tiver interesse em participar deve realizar a inscrição, acessando o link: https://forms.office.com/r/bxfP5Farka .

Durante a ação, também será oferecida a capacitação “Como preparar seu Currículo + Dicas para se sair bem na entrevista”. O curso terá carga horária de 2 horas. Para este serão disponibilizadas 210 vagas. Para se inscrever, basta acessar o link: https://forms.office.com/r/RNP7HgaQsm .

Ainda na área de empregabilidade, a população terá a oportunidade de participar do workshop “Montagem de currículos e cadastros em portais de vagas: Contate-me e Talentos da Indústria”. A capacitação terá carga horária de 2h, com direito ao cadastramento nos portais. Para participar, é só clicar no link: https://forms.office.com/r/UMU0KZ0qTt.

Para estes cursos, as vagas também são limitadas e terão como palestrante o mestrando em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento, Francisco Carlos, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Os cursos serão ministrados de forma simultânea, das 9h às 13h. Todos os participantes receberão certificados ao final das capacitações.