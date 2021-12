Agendamento para aulas no Parque do Idoso terá início na próxima segunda

Manaus/AM - A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) dará início ao processo de agendamento para a realização das matrículas do ano de 2022, no Parque Municipal do Idoso (PMI). Serão ofertadas 950 vagas, e o processo será dividido em dois momentos, sendo a primeira chamada para o agendamento do dia 3 a 10. Os idosos poderão agendar por meio do link disponível no portal da FDT http://doutorthomas.manaus.am.gov.br, ou através dos números de telefone: 98842-1285 e 98844-5699. A matrícula presencial da primeira chamada acontece do dia 11 ao dia 31, com início das aulas dia 8 de fevereiro. Já a segunda chamada, o agendamento on-line ou por telefone acontece de 7 a 11 de fevereiro, e a matrícula presencial de 14 a 24, com início das aulas para o dia 7 de março. Para os frequentadores do parque, basta apenas apresentar o cartão do PMI 2021 e o cartão de vacinação com comprovação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. No caso de nova matrícula, é necessária a apresentação de documentação, como 2 fotos atuais 3X4, carteira de vacinação da Covid (as três doses), RG e CPF, comprovante de residência, atestado cardiológico (precisa estar apto para atividades físicas), originais e cópias. Ao final dos dois processos, os idosos poderão escolher quais atividades irão praticar no PMI: pilates, yoga, natação, hidroginástica, ginástica terapêutica, ginástica elaborada, dança de salão, violão, violão avançado, flauta doce, canto, coral Vozes de Ouro, artesanato, oficina da memória e oficina de cidadania.

