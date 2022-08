Agência bancária é autuada por descumprir Lei das Filas em Manaus

O consumidor que for prejudicado pode fazer denúncias para o Procon-AM, por meio dos canais oficiais, nos números 0800 092 1512 e (92) 3215-4009, pelas redes sociais do Procon-AM e pelo site www.procon.am.gov.br.

Em três agências fiscalizadas durante a manhã, apenas uma - de empréstimos - não cumpria com o prazo estabelecido na legislação. Segundo o coordenador de fiscalização do Procon-AM, Pedro Malta, o local já havia sido multado outras vezes por conta das irregularidades.

Manaus/AM - Uma agência bancária, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foi autuada nesta terça-feira (02) pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), por descumprimento da Lei das Filas.

