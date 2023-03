Ageman entrega documentação para CPI da Águas de Manaus

Manaus/AM - O diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Elson Andrade Ferreira Júnior, esteve no início da tarde desta quarta-feira, 29, na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e fez a antecipação da entrega de documentos requeridos pela CPI da Águas de Manaus.

No volume de documentos repassados à CPI, constam cópias do contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado pela Prefeitura de Manaus com a empresa Águas de Manaus, além dos respectivos aditivos e cópias dos processos referentes às multas aplicadas pelo órgão regulador contra a concessionária nos últimos cinco anos. No mesmo momento, a assessoria jurídica da empresa também apresentou documentos solicitados pela CPI.

“A Ageman foi notificada na segunda-feira, dia 27, para apresentar as informações solicitadas pela CPI em um prazo máximo de até 72 horas e para reforçar o nosso compromisso em prestar todos os esclarecimentos à Comissão, achamos oportuno já encaminhar os documentos para que os vereadores possam também ter tempo suficiente para analisar. Com isso, nos colocamos à disposição como sempre fizemos para prestar as devidas informações aos parlamentares de forma que possam conduzir os trabalhos da CPI”, destacou Elson.

O presidente da CPI, vereador Diego Afonso, agradeceu a iniciativa da Ageman e da Águas de Manaus em antecipar as informações. Na oportunidade, o diretor-presidente da Ageman reafirmou o seu comparecimento à oitiva marcada para o dia 5/4, bem como da diretora técnica de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman, Suzy Tavares. O diretor-presidente da Águas de Manaus, Diego Dal Magro, foi convocado para comparecer à CPI no dia 12/4.