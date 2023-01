Ageman amplia atendimento para reclamações dos serviços de água, luz e Zona Azul

Manaus/AM - Um novo contato para recebimento de demandas e reclamações dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e Zona Azul foi anunciado pela Prefeitura de Manaus. A Ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) dispõe agora de mais um número de celular para reforçar o atendimento aos usuários, por meio do WhatsApp. Além do número 98842-5821, a nova linha 98842-2919 já está em plena operação. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Ouvidor da Ageman, Cláudio Falcão, explicou que diante das constantes panes registradas no sistema do 0800 em decorrência dos furtos de cabos, o acesso dos usuários, por meio do WhatsApp, aumentou substancialmente.

“Hoje o nosso principal meio de recepção das demandas dos usuários é por meio do WhatsApp e por isso foi necessário ampliar a estrutura, disponibilizando mais uma linha telefônica móvel para o serviço. Recorremos à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e eles nos atenderam prontamente”,

Cláudio destacou ainda que o atendimento pelo WhatsApp da Ageman é feito pelos servidores do órgão. “Reforçamos nossa equipe e estamos sempre em constante treinamento e alinhando procedimentos para melhorarmos cada vez mais o nosso atendimento ao usuário”, afirmou.

A Ouvidoria da Ageman realiza atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas dependências do shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Além do atendimento presencial agendado, as demandas também são recebidas por meio de formulário que pode ser acessado no site da Ageman no endereço www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria e também pelo e-mail [email protected] e [email protected]

Cabe à Ouvidoria receber as solicitações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios e críticas) e também realizar um trabalho de prevenção, apuração e a mediação de divergências.