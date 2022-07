Afetada pela cheia, Rua dos Barés passa por limpeza e desinfecção em Manaus

“Em torno de 100 homens estão fazendo a limpeza geral aqui nesta área, após a descida da água. A pista já está sendo limpa na rua dos Barés. A rua Barão de São Domingos já foi liberada, após a limpeza do local que ocorreu desde a última segunda-feira. Os agentes do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) já aguardam para operar no local”, destaca Rebouças.

De acordo com o subsecretário da Semulsp, José Rebouças, uma das primeiras ruas do Centro a receber o serviço de limpeza foi a Barão de São Domingos, que estava interditada, mas já foi liberada, para a circulação de veículos.

Manaus/AM - A rua dos Barés, no Centro, que foi atingida diretamente pela cheia do Rio Negro, recebeu um mutirão de limpeza nessa quinta-feira (14).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.